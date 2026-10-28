Результаты матчей НХЛ на 28 октября 2026 года

В ночь на 28 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 28 октября 2026 года:

«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4 ОТ;

«Виннипег Джетс» — «Флорида Пантерз» — 1:5;

«Даллас Старз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:5;

«Сент-Луис Блюз» — «Монреаль Канадиенс» — 0:2;

«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» — 2:1;

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 Б;

«Чикаго Блэкхоукс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1;

«Юта Маммот» — «Миннесота Уайлд» — 1:3;

«Анахайм Дакс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:6 ОТ;

«Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1;

«Сан-Хосе Шаркс» — «Баффало Сэйбрз» — 0:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 20 очками после 14 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 22 очка в 14 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.