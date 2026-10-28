15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Все смотрят в таблицу и всё прекрасно понимают». Паталаха — об игре московского «Динамо»

«Все смотрят в таблицу и всё прекрасно понимают». Паталаха — об игре московского «Динамо»
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Марио Паталаха высказался об игре бело-голубых в текущем сезоне КХЛ. Напомним, «Динамо» проиграло 13 из последних 16 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

— Начало сезона у «Динамо» получается провальным, к концу октября клуб идёт вне зоны плей‑офф, и пока не видно, кого из восьмёрки он может вытеснить. Как относитесь к такому положению дел?
— Все смотрят в таблицу, все всё прекрасно понимают. Нам только остаётся стиснуть зубы и исправлять ситуацию. Будем готовиться к следующей игре и стараться победить, — цитирует Паталаху «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
В московском «Динамо» произошли изменения в тренерском штабе хоккейной команды