«Все смотрят в таблицу и всё прекрасно понимают». Паталаха — об игре московского «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Марио Паталаха высказался об игре бело-голубых в текущем сезоне КХЛ. Напомним, «Динамо» проиграло 13 из последних 16 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

— Начало сезона у «Динамо» получается провальным, к концу октября клуб идёт вне зоны плей‑офф, и пока не видно, кого из восьмёрки он может вытеснить. Как относитесь к такому положению дел?

— Все смотрят в таблицу, все всё прекрасно понимают. Нам только остаётся стиснуть зубы и исправлять ситуацию. Будем готовиться к следующей игре и стараться победить, — цитирует Паталаху «Матч ТВ».