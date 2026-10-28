Вратарь Мартин Бродо упомянул Шестёркина и Василевского, размышляя о лучших голкиперах НХЛ

Легендарный голкипер Мартин Бродо упомянул российских хоккеистов Игоря Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», размышляя о лучших голкиперах в НХЛ.

«Я хотел играть в каждом матче. Думаю, этого хотят все лучшие вратари. Посмотрите на (Игоря) Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс», (Андрея) Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Они просто хотят быть в воротах, хотят играть. Они хотят быть значимой фигурой и быть причиной успеха команды. И в этом нет ничего особенного, если говорить о Конноре Хеллебайке», — приводит слова Бродо сайт НХЛ.

Ранее вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Коннор Хеллебайк поделился эмоциями от дебютного матча за клуб после обмена из «Виннипег Джетс».