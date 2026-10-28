«Результат на табло». Кожевников — о том, справляется ли Гордон с работой в «Тракторе»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о работе главного тренера «Трактора» Скотта Гордона в текущем сезоне КХЛ.
— Кажется ли вам, что Скотт Гордон не справляется с работой на посту главного тренера «Трактора»?
— Если мне кажется, я иду в церковь. Ну давайте серьёзно. Я 100 раз про это говорил и перед сезоном, и по ходу сезона. Что мне говорить? Руководство должно принимать решение. Результат на табло — и всё. У нас есть где-то пять хороших тренеров, которые не возглавляют команды сейчас.
— Какого тренера можете порекомендовать?
— Руководство всё знает, рекомендовать не имею права, — цитирует Кожевникова «Советский спорт».
«Трактор» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.