Валерий Белов раскритиковал игру легионеров московского «Динамо»

Бывший тренер сборной России Валерий Белов заявил, что легионеры московского «Динамо» выступают ниже своего уровня.

«Я бы обратил внимание на слабую игру динамовских легионеров. Иностранцы из других клубов выглядят сильнее. Ник Меркли, например, был на площадке, когда «Авангард» забрасывал решающую шайбу. Именно он проиграл единоборство, а вернее, вообще ничего не сделал. Критику Уила мы уже слышали от главного тренера, Дилан Сикьюра в прошлом сезоне также играл намного мощнее и результативнее. Он много забивал в концовке регулярного чемпионата и плей-офф. Самое главное в том, что динамовские легионеры не доминируют. Ладно если бы они нагнетали постоянно у ворот соперника, создавали много голевых моментов, владели инициативой...» — цитирует Белова «Сила спорта».