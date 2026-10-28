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Ак Барс — Авангард, результат матча 28 октября 2026 года, счет 0:4, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Авангард» со счётом 4:0 победил в Казани «Ак Барс»
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Сегодня, 28 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 4
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 15:15 (5x5)     0:2 Ливо (Гуляев, Ибрагимов) – 18:56 (5x5)     0:3 Маклауд (Потуральски, Шарипзянов) – 43:43 (5x4)     0:4 Пономарёв – 59:13 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе омского клуба шайбы на свой счёт записали Майкл Маклауд (дубль), Джош Ливо, Василий Пономарёв.

В следующей игре «Ак Барс» встретится дома с «Амуром» 30 октября. «Авангард» в этот же день сыграет в Тольятти с местной «Ладой».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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