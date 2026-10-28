«Авангард» со счётом 4:0 победил в Казани «Ак Барс»

Сегодня, 28 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе омского клуба шайбы на свой счёт записали Майкл Маклауд (дубль), Джош Ливо, Василий Пономарёв.
В следующей игре «Ак Барс» встретится дома с «Амуром» 30 октября. «Авангард» в этот же день сыграет в Тольятти с местной «Ладой».
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.
- 28 октября 2026
-
23:10
-
23:02
-
22:42
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:21
-
22:06
-
22:04
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:49
-
21:48
-
21:21
-
21:19
-
20:52
-
20:34
-
20:15
-
20:00
-
19:48
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:46
-
18:25
-
18:04
-
17:46
-
17:24
-
17:11
-
16:48
-
16:30
-
16:15
-
16:00