«Авангард» со счётом 4:0 победил в Казани «Ак Барс»

Сегодня, 28 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

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В составе омского клуба шайбы на свой счёт записали Майкл Маклауд (дубль), Джош Ливо, Василий Пономарёв.

В следующей игре «Ак Барс» встретится дома с «Амуром» 30 октября. «Авангард» в этот же день сыграет в Тольятти с местной «Ладой».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.