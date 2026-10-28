«Последние игры нам удаются, сегодня выдали сильный матч». Буше — о победе над «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (4:0).

«Долго настраивали «химию» в команде, поскольку на старте чемпионата мы не видели всех своих игроков. Сейчас команда в сборе, мы можем собирать необходимые нам звенья, бригады меньшинства и большинства. Нужно ещё несколько игр, чтобы окончательно всё наладить.

Последние матчи нам хорошо удаются, сегодня выдали сильный матч, хороший первый период, который задал тон всей игре. В третьем периоде закрыли соперника, на выезде это всегда важно, в Казани тяжёлая арена, здесь всегда тяжело играть», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.