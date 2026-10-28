15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Последние игры нам удаются, сегодня выдали сильный матч». Буше — о победе над «Ак Барсом»

«Последние игры нам удаются, сегодня выдали сильный матч». Буше — о победе над «Ак Барсом»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 4
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 15:15 (5x5)     0:2 Ливо (Гуляев, Ибрагимов) – 18:56 (5x5)     0:3 Маклауд (Потуральски, Шарипзянов) – 43:43 (5x4)     0:4 Пономарёв – 59:13 (5x5)    

«Долго настраивали «химию» в команде, поскольку на старте чемпионата мы не видели всех своих игроков. Сейчас команда в сборе, мы можем собирать необходимые нам звенья, бригады меньшинства и большинства. Нужно ещё несколько игр, чтобы окончательно всё наладить.

Последние матчи нам хорошо удаются, сегодня выдали сильный матч, хороший первый период, который задал тон всей игре. В третьем периоде закрыли соперника, на выезде это всегда важно, в Казани тяжёлая арена, здесь всегда тяжело играть», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.