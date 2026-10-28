«Выстраиваем правильные отношения в команде». Ги Буше — об изменениях в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о последних изменениях в омском клубе.

«Мы получили позитивные эмоции после прошлой игры, но сегодня была уже совсем другая история. Самое главное, мы наконец-то все вместе, ребята соскучились друг по другу, видно по их энтузиазму, у нас очень хорошая атмосфера внутри команды. Есть возможность тренировать большинство, у нас игроки уровня КХЛ, которых нам не хватало.

Выстраиваем правильные отношения в команде, новички получают опыт, Дамир Шарипзянов наконец-то может играть полный матч, Максим Лажуа. Нужны и нападающие, но всё начинается с защитников, с первого паса, с раската. И у нас наконец-то полный состав защитников», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.