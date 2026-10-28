«После первого гола нас переклинило». Терехов — о поражении «Ак Барса» от «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:4).

«Первые 15 минут мы хорошо играли, контролировали шайбу, была хорошая скорость. После первого гола нас переклинило, что-то случилось, перестали придерживаться своей игры.

Не забили, пропустили с рикошетов. Ничего не получалось в атаке, не реализовали моменты. Из-за этого такой результат. Было два выхода на ворота, нужно было действовать хладнокровнее и реализовывать их.

Реализуй мы свои моменты – могли два-три гола забивать, но у них хорошо сыграл вратарь. Нам же два гола с рикошетов залетело. Проиграли, все расстроены