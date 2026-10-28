Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о крупном поражении от «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (0:4).

«Много правильных вещей делали, и в отдельных компонентах, и с контролем движения. При равном счёте во втором периоде с нашим процентом реализации каждый гол – это импульс, лишаем себя сами этого.

Понимали, во что играет соперник, готовились к этому. У них построен хоккей через игру перед воротами, два рикошета, добивания. Понятное дело, у них и состав заточен под это, подбор игроков. У нас тоже были моменты, но мы их не реализовали.

Очередное домашнее поражение, все мы понимаем, для кого мы играем, но надо концентрироваться на следующем матче, а не на прошлом», – пер