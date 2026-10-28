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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о крупном поражении от «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о крупном поражении от «Авангарда»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 4
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 15:15 (5x5)     0:2 Ливо (Гуляев, Ибрагимов) – 18:56 (5x5)     0:3 Маклауд (Потуральски, Шарипзянов) – 43:43 (5x4)     0:4 Пономарёв – 59:13 (5x5)    

«Много правильных вещей делали, и в отдельных компонентах, и с контролем движения. При равном счёте во втором периоде с нашим процентом реализации каждый гол – это импульс, лишаем себя сами этого.

Понимали, во что играет соперник, готовились к этому. У них построен хоккей через игру перед воротами, два рикошета, добивания. Понятное дело, у них и состав заточен под это, подбор игроков. У нас тоже были моменты, но мы их не реализовали.

Очередное домашнее поражение, все мы понимаем, для кого мы играем, но надо концентрироваться на следующем матче, а не на прошлом», – пер