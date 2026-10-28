Главный тренер «Ак Барса»: состав определяем не по принципу кто виноват, а ищем баланс

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о формировании состава казанского клуба.

«Состав определяем не по принципу кто виноват, а ищем баланс в парах обороны и защиты. Розыгрыш большинства смотрим в том числе и по хвату игроков. Проводим ротацию исходя из глубины, оцениваем состояние.

Ребята прибавляют, прогрессируют от матча к матчу, но важна стабильность. В прошлой игре была целостность все 60 минут, сегодня первые минут 13 играли хорошо, потом нас не хватило.

Разбили Миллера с Лямкиным в том числе, чтобы найти баланс в действиях в обороне и в атаке, дальше будем смотреть и думать. Альберт Яруллин приболел, но нам важно, чтобы совсем не разболелся», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.