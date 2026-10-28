Форвард «Торонто» Кирилл Марченко выбыл на несколько недель

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко из-за травмы выбыл на несколько недель, сообщает журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на пресс-службу канадского клуба.

Напомним, Кирилл Марченко не смог доиграть матч с «Калгари Флэймз». Игра прошла в ночь с 26 на 27 октября. Российский форвард «Торонто» не смог продолжить встречу после неудачного падения во втором периоде. Также игрок ударился о борт.

На старте сезона Марченко был обменян в «Торонто» из «Коламбус Блю Джекетс». За 14 матчей в составе канадского клуба россиянин набрал 14 (6+8) очков.

Ранее о травме Кирилла Марченко высказался главный тренер «Торонто» Джим Хиллер.