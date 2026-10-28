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СКА покинул зону плей-офф в Западной конференции КХЛ

СКА покинул зону плей-офф в Западной конференции КХЛ
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Санкт-петербургский СКА после сегодняшних матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги покинул зону плей-офф в Западной конференции. Клуб с берегов Невы обошло московское «Динамо», которое победило дома «Амур».

На счету СКА на данный момент 19 очков после 19 матчей. Подопечные Андрея Разина занимают девятое место в таблице Запада.

Отметим, что вчера, 27 октября, СКА проиграл восьмой из последних девяти матчей, уступив на своём льду «Торпедо» (3:4). При новом главном тренере Андрее Разине команда одержала лишь одну победу в четырёх встречах. В следующей игре армейский клуб встретится с «Ак Барсом» в Казани 2 ноября.

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