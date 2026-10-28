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Леонид Тамбиев прокомментировал трудную победу московского «Динамо» над «Амуром»

Леонид Тамбиев прокомментировал трудную победу московского «Динамо» над «Амуром»
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев оценил победный матч с «Амуром» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Шэн (Летунов, Шафигуллин) – 12:48 (5x4)     1:1 Абрамов – 17:33 (5x5)     2:1 Мартынов (Новиков, Швец-Роговой) – 30:34 (4x5)    

– Скажу так, что хорошая командная победа. Так… Солидно, спокойно отыграли концовку, то есть у нас до этого не получалось. После прошлой игры поправили многие моменты — ребята прислушались и довели игру до логического завершения. Ну, спасибо болельщикам за поддержку.

– Меликов наелся? Парень провёл 20+ матчей подряд в КХЛ, в лиге, в которой до этого никогда не играл. И вот эта ошибка. Просто вы говорили, что не наказываете молодых хоккеистов за ошибку, но его всё-таки посадили после неё. Почему приняли такое решение?
– Ну как вы и говорите, потому что это детская ошибка… То есть понятно, что настало время. Немного многовато он стал ошибаться, ну правда много. Это же уже не первая его ошибка. Главное, чтобы он сделал правильные выводы. Это серьёзная лига, где таких ошибок нельзя допускать. Наверное, да, пришло время немножко дать ему паузу, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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