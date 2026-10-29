Расписание матчей КХЛ на 29 октября 2026 года

Сегодня, 29 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 29 октября 2026 года (время московское):

15:30. «Сибирь» — «Металлург»;

17:00. «Автомобилист» — «Торпедо»;

19:00. «Локомотив» — ХК «Сочи»;

19:00. «Северсталь» — «Спартак»;

19:30. «Нефтехимик» — «Адмирал».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 30 очками после 20 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 34 очка в 21 матче.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.