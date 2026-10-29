Расписание матчей МХЛ на 29 октября 2026 года

Сегодня, 29 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 29 октября 2026 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» — «Спутник»;

19:00. «Красная Машина Юниор» — «Сахалинские Акулы»;

19:00. «Красная Машина Атлант» — «Амурские Тигры»;

19:00. «Академия Михайлова» — «Тайфун».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 24 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 22 очка после 15 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество встреч в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 – на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.