Результаты матчей НХЛ на 29 октября 2026 года

В ночь на 29 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 29 октября 2026 года:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:2;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 4:0;

«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2;

«Сиэтл Кракен» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 20 очками после 14 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 22 очка в 14 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.