«Всему хоккею повезло, что ИИХФ возглавил такой человек». Ротенберг — о Райндле

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о назначении Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

— Как охарактеризуете нового президента ИИХФ Франца Райндля?

— Я близко знаком с Францем. Это очень интересный человек — по-настоящему любит хоккей, он настоящий слуга хоккея. Он — про развитие. Думаю, что в будущем, когда всё это закончится и политика уйдёт на второй план, мы совместно многое сделаем. Уверен в этом.

Честно могу сказать, что всему хоккею повезло, что международную федерацию возглавил такой человек. Райндль работает в хоккее не ради денег, не ради каких-либо личных интересов. Он просто любит хоккей — сам в нём всю жизнь. И мы видим плоды его работы даже по периоду, когда Франц возглавлял Федерацию хоккея Германии. В частности, появление из этой страны таких звёзд, как Леон Драйзайтль, Тим Штюцле, — это в том числе заслуга Франца. Он очень много сделал для этого, — приводят слова Ротенберга «Известия».