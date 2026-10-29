Черкас: думаю, руководство московского «Динамо» уже ищет нового тренера

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном будущем главного тренера московского «Динамо» Леонида Тамбиева.

— Болельщики «Динамо» во время игры с «Амуром» открыто кричали призыв увольнять Тамбиева из клуба. Как считаете, руководство примет такое решение в ближайшее время?

— Я думаю, что руководство уже в поиске тренера. То, что болельщики недовольны Тамбиевым, это естественно. Команда проигрывает, не показывает зрелищного хоккея, чего ожидали болельщики после замены Кудашова и Козлова. Поэтому как Тамбиеву с этой ситуацией справиться? С одной стороны, очень просто, с другой – очень сложно. Необходимо выигрывать, просто выигрывать и всё. И доказать, что этот период неудач закончился.

— У нас много специалистов, которые могли бы сменить Тамбиева, или есть проблемы?

— Честно сказать, у нас с тренерами такая не очень простая ситуация. Я думаю, что иностранный специалист будет очень дорогим удовольствием, а отечественных тренеров не так много. Тем более «Динамо» – такой специфический клуб и работать там не очень просто. Поэтому у руководства непростой вопрос.

— У Тамбиева не получается, значит, было ошибкой избавляться от Козлова?

— Если результата не будет и будет замена Тамбиева, значит, те решения, которые принимались раньше, были ошибочными, — приводит слова Черкаса LiveResult.