«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Гуркин перешёл в «Торос» летом 2026 года. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в ВХЛ, в которых он набрал 13 (3+10) очков. Защитник уже выступал за «Салават Юлаев» с 2011 по 2014 год.

В декабре 2025 года 33-летний игрок обороны покинул «Ладу». Всего на его счету в Континентальной хоккейной лиге 611 матчей, 32 заброшенные шайбы и 124 результативные передачи с показателем полезности «-9».

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Востока.