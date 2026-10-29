Рябыкин: Андрей Разин не волшебник, элементы анархии в СКА сохраняются

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил игру СКА под руководством главного тренера Андрея Разина.

— Что скажете о СКА? Он продолжает проигрывать…

— Андрей Разин не волшебник. Ему необходимо время, чтобы разобраться в команде и запустить свои наработки. Это занимает не дни, а минимум недели. Пока бросается в глаза, что элементы анархии в СКА сохраняются. Есть перекосы между атакой и обороной. Состав в СКА в общем-то рыхлый, хотя и глубокий, так что чистки, скорее всего, неизбежны.

— Усиливаются разговоры об обмене капитана СКА Сергея Плотникова. Что по этому поводу думаете?

— Не удивлюсь такому повороту событий. Всем известны методы работы Разина. Это не первый клуб, где он может убрать возрастного лидера – чтобы мотивировать других хоккеистов, молодёжь, где-то, может быть, утвердиться. В принципе, многие тренеры так делают, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.