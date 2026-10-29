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Черкас: в «Тракторе» нет стабильности, там далеко не всё в порядке

Черкас: в «Тракторе» нет стабильности, там далеко не всё в порядке
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал выступление челябинского «Трактора» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Команда потеряла много игроков. Плюс были конфликты внутри коллектива, что привело к смене тренеров. «Трактор» до сих пор не может выйти из этой ситуации. Сможет ли он выйти из неё или нет – трудно сказать. Играет неровно: то выиграет пару игр, то череда поражений. Стабильности нет; в «Тракторе», к сожалению, далеко не всё в порядке», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

После 19 матчей «Трактор» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 18 очками.

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