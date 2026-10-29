В «Торонто» выразили полную поддержку российскому вратарю Сергею Бобровскому

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка выразил поддержку российскому вратарю канадского клуба Сергею Бобровскому на фоне не самого удачного старта сезона. В 10 играх регулярного чемпионата на счету Бобровского лишь три победы. В среднем за встречу он пропускает 3,29 гола, отражая 88,5% бросков.

«Лифс» по-прежнему уверены в Сергее Бобровском, несмотря на некоторые трудности в начале сезона. Мы очень доверяем Бобу.

Он элитный спортсмен с большим послужным списком. Он предъявляет к себе невероятно высокие требования, и мы знаем, что он привнесёт в нашу команду», — приводит слова Чайки журналист Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х.