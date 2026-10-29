Дмитрий Квартальнов оценил рекорд вратаря «Локомотива» Якова Казанцева

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после победы над «Сочи» (6:2) высказался о рекорде вратаря Якова Казанцева, который в возрасте 16 лет и 335 дней стал самым молодым голкипером в истории КХЛ.

«Казанцев? Если бы была «на ноль» игра, то мы бы оставили Мельничука. Казанцев увидел КХЛ, публика его здорово приняла. Он сделал сейв, его поддержали. Теперь он понимает, куда двигаться», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал вратарю Владимиру Селиванову – 17 лет и 50 дней.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» примет на своём льду «Ладу» 2 ноября.