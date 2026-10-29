15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Квартальнов оценил рекорд вратаря «Локомотива» Якова Казанцева

Дмитрий Квартальнов оценил рекорд вратаря «Локомотива» Якова Казанцева
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после победы над «Сочи» (6:2) высказался о рекорде вратаря Якова Казанцева, который в возрасте 16 лет и 335 дней стал самым молодым голкипером в истории КХЛ.

«Казанцев? Если бы была «на ноль» игра, то мы бы оставили Мельничука. Казанцев увидел КХЛ, публика его здорово приняла. Он сделал сейв, его поддержали. Теперь он понимает, куда двигаться», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал вратарю Владимиру Селиванову – 17 лет и 50 дней.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» примет на своём льду «Ладу» 2 ноября.

Материалы по теме
Вратарь «Локомотива» Яков Казанцев стал самым молодым голкипером в истории КХЛ