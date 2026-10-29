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«Всему есть предел, грань». Президент КХЛ Морозов — о пресс-конференциях Разина

«Всему есть предел, грань». Президент КХЛ Морозов — о пресс-конференциях Разина
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался об уходе Андрея Разина с поста главного тренера «Металлурга». Впоследствии специалист занял аналогичную должность в СКА.

— Не удивила ли вас ситуация с уходом Андрея Разина из «Металлурга»?
— Это решение руководства клуба, мы не лезем к ним по темам комплектования составов, тренерских штабов, менеджмента. Это чисто прерогатива клуба, за это есть ответственные люди. Это спортивная жизнь, среди тех же хоккеистов было, есть и будет много переходов.

— Каждую пресс-конференцию Разина мои коллеги очень ждут и смотрят очень внимательно. Как вы реагировали, когда видели его эмоции, слышали некоторые непечатные слова во время его общения со СМИ?
— Всему есть предел, грань. Конечно, интересно его слушать, он приводит интересные примеры, интересно выражается. Но для хоккея, имиджа лиги и самого клуба должна быть определённая грань. И каждый человек, который выходит общаться с прессой, должен её прекрасно знать и понимать, — цитирует Морозова Odds.

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