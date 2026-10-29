Результаты матчей КХЛ на 29 октября 2026 года

Сегодня, 29 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 29 октября 2026 года:

«Сибирь» — «Металлург» — 5:2;

«Автомобилист» — «Торпедо» — 3:2 Б;

«Локомотив» — ХК «Сочи» — 6:2;

«Северсталь» — «Спартак» — 3:2 Б;

«Нефтехимик» — «Адмирал» — 3:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 30 очками после 20 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 34 очка в 22 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.