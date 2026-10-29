Результаты матчей ВХЛ на 29 октября 2026 года

Сегодня, 29 октября, прошли два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 29 октября 2026 года:

«Челмет»— «Динамо-Алтай» — 3:1;

«Горняк-УГМК» — «Металлург» — 3:4 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 28 очков в 17 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 28 очками после 18 встреч. Тройку замыкает АКМ (27 очков в 20 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.