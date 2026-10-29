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Потерявший сознание в самолёте 19-летний форвард «Питтсбурга» Киндел вернулся в состав

Потерявший сознание в самолёте 19-летний форвард «Питтсбурга» Киндел вернулся в состав
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Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Бенжамин Киндел покинул список травмированных. Кроме того, в команду вернулся игрок обороны Самуэль Жирар. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов».

Напомним, Кинделу стало плохо в самолёте во время полёта команды после матча с «Ютой Маммот» (4:5). Как сообщает пресс-служба клуба, воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт Солт-Лейк-Сити. По прибытии спортсмена доставили в больницу. 22 октября канадца внесли в список травмированных, игрок пропустил две встречи.

Кинделу 19 лет, в 2025 год