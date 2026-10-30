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«Разочарованы его решением». В «Детройте» выступили с заявлением по ситуации с Ларкиным

«Разочарованы его решением». В «Детройте» выступили с заявлением по ситуации с Ларкиным
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Исполняющий обязанности генерального менеджера «Детройт Ред Уингз» Шон Хоркофф выступил с заявлением по поводу форварда клуба Дилана Ларкина.

«Дилан Ларкин сообщил нам, что больше не будет играть за «Детройт Ред Уингз». Мы разочарованы его решением, особенно учитывая его обязательства перед организацией и партнерами по команде. В связи с этим мы отстранили Дилана от работы без сохранения заработной платы. Мы продолжим изучать возможности обмена с участием Дилана. Помимо необходимости получения его согласия, любой обмен также должен отвечать интересам «Детройт Ред Уингз» и способствовать долгосрочным целям организации. Я хочу поблагодарить и выразить признательность нашим тренерам и игрокам за их неизменную сосредоточенность и преданность делу борьбы в каждом матче