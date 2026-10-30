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Агент Дилана Ларкина прокомментировал ситуацию с решением хоккеиста не играть за «Детройт»

Агент Дилана Ларкина прокомментировал ситуацию с решением хоккеиста не играть за «Детройт»
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Агент Пэт Бриссон, представляющий интересы форварда Дилана Ларкина, высказался по поводу решения хоккеиста не играть за «Детройт Ред Уингз» в ожидании обмена.

«Дилан устал от этой ситуации. Мы считаем, что он вёл себя очень профессионально, сотрудничал на протяжении всего этого процесса», – приводит слова Бриссона инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х.

В июне хоккеист запросил обмен из «Ред Уингз», однако с тех пор Ларкин продолжает оставаться в клубе, начав нынешний сезон вместе с «Детройтом». Контракт американского форварда с зарплатой $ 8,7 млн в год рассчитан до конца сезона-2030/2031.

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 10 матчах команды, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

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