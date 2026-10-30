Овечкин встретился с бывшим тренером «Вашингтона» Тротцем и получил в подарок гитару

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл последний матч в Нэшвилле в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба «Нэшвилл Предаторз», Овечкин встретился с Барри Тротцем, капитаном «Нэшвилла» Романом Йози и получил в подарок акустическую гитару Gibson, украшенную логотипами обеих команд и надписью «Алекс Овечкин №8».

Фото: «Нэшвилл Предаторз»

Фото: «Нэшвилл Предаторз»

Фото: «Нэшвилл Предаторз»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле, США. Гости одержали победу со счётом 4:3. Овечкин очков не набрал.