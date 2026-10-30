«О, без вопросов, он будет там». Главный тренер «Тампы» — о Кучерове в Зале славы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил уверенность в том, что российский форвард Никита Кучеров в будущем попадёт в Зал хоккейной славы.

«О, без вопросов, он достоин включения в Зал славы. Я всегда говорю, что, когда речь идёт о членах Зала славы, нужно смотреть на поколение, в котором он играл, и на то, какое влияние он оказал.

Кучеров участвовал в четырёх финалах Кубка Стэнли. Два из них выиграл. У него три «Арт Росс Трофи», два «Харт Трофи», два «Тед Линдсей Трофи». Перечислите все его достижения, а потом посмотрите на игроков лиги, и вы увидите, что вряд ли наберётся и пять человек с таким же количеством наград. А если и набёрется, то это будут Макдэвид, Маккиннон и Кучеров.

Вот что он сделал для этой команды и для хоккея в целом. Спросите тех игроков, о которых я только что упомянул, за кем они следят по телевизору? Я почти уверен, что большинство из них назовут Кучерова. Это чертовски хороший комплимент.

Так что он в одном ряду с теми игроками, которых мы будем наблюдать в Зале славы через шесть-восемь лет или когда они получат право на включение в Зал славы. Он будет там», — приводит слова Купера журналист Сэм Лен на своей странице в социальной сети Х.