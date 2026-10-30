Морозов: Фазель сказал, что избрание Райндля — это, наверное, лучшее решение для России

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о назначении немца Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

— Недавно в ИИХФ сменилось руководство. Хоть КХЛ с ней юридически не связана, можете оценить эти перестановки с точки зрения шансов на снятие санкций с российского хоккея?

— Я лично не знаком с новым президентом ИИХФ Францем Райндлем, но, когда общался с Рене Фазелем, он сказал, что его избрание — это, наверное, лучшее решение для России. Так что ждём его первые шаги по восстановлению российских хоккеистов на международной арене, — приводят слова Морозова «Известия».