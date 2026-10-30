«Не назвал бы это ямой». Григоренко — о турнирном положении «Трактора»

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о турнирном положении челябинского клуба. Команда занимает 11‑е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков.

— «Трактор» находится на 11‑м месте в турнирной таблице Востока — это не тот результат, который хотели увидеть вы и болельщики. Как выбраться из этой, так скажем, ямы?

— Я бы не назвал это ямой. Мы неплохо играем, да и до четвёртого места всего четыре очка. Если мы продолжим играть в том же духе, всё будет нормально.

— На что этот «Трактор» может замахнуться?

— Аппетит приходит во время еды, поэтому набьём шишки, ребята станут более опытными. Задача — попасть в плей‑офф. Слабых команд сейчас в лиге нет, поэтому все, кто выйдет в стадию матчей на вылет, будут бороться за самые высокие цели. Мы стараемся играть, выигрывать, — цитирует Григоренко «Матч ТВ».