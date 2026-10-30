Кожевников — о Тамбиеве: не хочу никого ругать — бело-голубые трибуны уже всё сказали

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике работу главного тренера московского «Динамо» Леонида Тамбиева.

— Не хочу никого ругать – бело-голубые трибуны уже всё сказали, а точнее прокричали, о причинах неудач. Но я считаю, что даже в самые трудные времена нужно держать человеческие качества. У тренера «Динамо» это не получается – чтобы удержаться на посту, он уже пожертвовал своим многолетним помощником, которого специально привёз из Владивостока. Это многое говорит о перспективах «Динамо» в его нынешнем составе.

— В исполнении главного тренера «Динамо» Тамбиева идёт постоянное перечисление причин бело-голубых неудач. Вы этот список принимаете?

— Послушайте, уже сказал в прессе, что всё это пустые отговорки. Какой бы ни был состав у «Динамо», есть такое понятие, как качество тренерской работы. Бело-голубые больше месяца сидели в Москве, был только один — короткий и автобусный — выезд. По нынешним временам это идеальное расписание, которое даёт огромный срок для тренировочной работы с командой, для подкрутки деталей. Но ничего этого мы не увидели.

Думаю, что, если бы у «Динамо» был такой экстремальный календарь, как у «Салавата Юлаева», пресс-конференции Тамбиева превратились бы в постоянный плач, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.