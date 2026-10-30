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«Многое зависит от руководства региона». Президент КХЛ — о будущем «Лады»

«Многое зависит от руководства региона». Президент КХЛ — о будущем «Лады»
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о будущем тольяттинской «Лады» в КХЛ.

— Есть ли повод для паники относительно будущего «Лады» после того, как с ней прекратил отношения её основной спонсор — компания «Полипласт»?
— У нас запланирована встреча с руководством Самарской области. Поедем на неё 30 октября. Клуб делает всё возможное, чтобы сохранить команду, продолжать выступление в чемпионате и подготовиться к следующему чемпионату. Но здесь многое зависит от руководства региона. И с ним мы будем разговаривать, — приводят слова Морозова «Известия».

«Лада» с девятью очками занимает 11-е место в таблице Запада.

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