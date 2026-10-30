CAS обязал ИИХФ допустить сборные России по хоккею к международным соревнованиям

CAS обязал ИИХФ допустить сборные России по хоккею к международным соревнованиям. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к международным соревнованиям. CAS отменил все пять резолюций совета ИИХФ и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях ИИХФ, на которые распространялись указанные резолюции.

Таким образом, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и отменил решения ИИХФ, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях.

Согласно постановлению суда, Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах ИИХФ в сезоне-2026/2027. Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит.

Впереди сложная работа совместно с Международной федерацией хоккея по реализации решения CAS и возвращению российских команд к участию в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

Ближайшее соревнование – молодёжный чемпионат мира состоится в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.