15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона

Сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона
Комментарии

Сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Напомним, изначально Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что решение Спортивного арбитражного суда будет обязательным для выполнения ИИХФ.

О допуске национальных команд России ранее сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Официально
CAS обязал ИИХФ допустить сборные России по хоккею к международным соревнованиям
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android