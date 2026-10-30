Сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона

Сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Напомним, изначально Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что решение Спортивного арбитражного суда будет обязательным для выполнения ИИХФ.

О допуске национальных команд России ранее сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.