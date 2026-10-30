Международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с заявлением о допуске сборных России на международную арену

«Международная федерация хоккея выражает разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего России немедленно принимать участие во всех чемпионатах ИИХФ.

ИИХФ не согласна с этим аспектом решения и утверждает, что её меры были необходимы для обеспечения безопасности всех участников и сохранения честности соревнований.

Хотя ИИХФ уважает авторитет CAS и будет действовать в соответствии с его решением, этот результат не устраняет опасения, которые легли в основу его оценок.

Решение также имеет существенные практические последствия для соревнований, уже находящихся на продвинутой стадии подготовки. Изменения в участии требуют обширной координации с соответствующими национальными ассоциациями-членами, организационными комитетами и принимающими органами, включая пересмотр форматов соревнований, расписаний, условий проезда и проживания, а также мер безопасности. Принятые CAS решения не учитывают практические аспекты, которые не могут быть реализованы немедленно.

Решение касается участия России в следующих чемпионатах:

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин — 2027;

Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой — 2027;

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин — 2027 (ноябрь 2027);

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин до 18 лет — 2027;

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин до 18 лет — 2027.

ИИХФ в срочном порядке оценит шаги и сроки, необходимые для реализации решения, а также последствия для организации соревнований. Безопасность всех участников и честность проведения каждого чемпионата останутся главными приоритетами.

Дополнительная информация о реализации и практических аспектах проведения соответствующих соревнований будет предоставлена в надлежащее время», — сказано в сообщении ИИХФ.