Международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с заявлением о допуске сборных России на международную арену
«Международная федерация хоккея выражает разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего России немедленно принимать участие во всех чемпионатах ИИХФ.
ИИХФ не согласна с этим аспектом решения и утверждает, что её меры были необходимы для обеспечения безопасности всех участников и сохранения честности соревнований.
Хотя ИИХФ уважает авторитет CAS и будет действовать в соответствии с его решением, этот результат не устраняет опасения, которые легли в основу его оценок.
Решение также имеет существенные практические последствия для соревнований, уже находящихся на продвинутой стадии подготовки. Изменения в участии требуют обширной координации с соответствующими национальными ассоциациями-членами, организационными комитетами и принимающими органами, включая пересмотр форматов соревнований, расписаний, условий проезда и проживания, а также мер безопасности. Принятые CAS решения не учитывают практические аспекты, которые не могут быть реализованы немедленно.
Решение касается участия России в следующих чемпионатах:
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин — 2027;
Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой — 2027;
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин — 2027 (ноябрь 2027);
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин до 18 лет — 2027;
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин до 18 лет — 2027.
ИИХФ в срочном порядке оценит шаги и сроки, необходимые для реализации решения, а также последствия для организации соревнований. Безопасность всех участников и честность проведения каждого чемпионата останутся главными приоритетами.
Дополнительная информация о реализации и практических аспектах проведения соответствующих соревнований будет предоставлена в надлежащее время», — сказано в сообщении ИИХФ.