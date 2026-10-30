ФХР оценила решение CAS допустить сборные России к международным соревнованиям

Федерация хоккея России оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию ФХР и обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России на решение Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) от 27 июля 2026 года.

Суд отменил все пять резолюций совета ИИХФ и обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к участию в соревнованиях ИИХФ, на которые распространялись указанные резолюции.

Апелляция Федерации хоккея России была подана 25 августа 2026 года. Слушания по делу проходили в CAS 23 и 26 октября. Интересы ФХР в разбирательстве представляла международная юридическая фирма Curtis, а также генеральный директор Дмитрий Курбатов и его заместитель Александр Кикнадзе.

Таким образом, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и отменил решения ИИХФ, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях.

Согласно постановлению суда, Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах ИИХФ в сезоне-2026/2027. Решение КАС ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит.

Федерация хоккея России приветствует решение Спортивного арбитражного суда и благодарит Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России, юридическую команду Curtis и всех специалистов, принимавших участие в подготовке позиции российской стороны.

ФХР на протяжении всего периода отсутствия международных соревнований сохраняла систему национальных сборных, продолжала подготовку игроков всех возрастов и развивала внутренние соревнования, детско-юношеский, молодёжный и женский хоккей.

ФХР предстоит сложная работа совместно с Международной федерацией хоккея по реализации решения CAS и возвращению российских команд к участию в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

Ближайшее соревнование – молодёжный чемпионат мира состоится в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир», — сказано в сообщении ФХР.