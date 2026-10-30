Дементьев рассказал, когда ждать первого появления сборной России на международном турнире

Агент Алексей Дементьев оценил, когда ждать первого появления сборной России на международном турнире.

— Полностью поддерживаю, надо готовиться, набирать игроков уже сейчас, проводить соответствующую работу.

— Как процесс пойдёт дальше, технически когда можем увидеть нашу команду под своими знамёнами?

— Думаю, что техническая часть станет известна в ближайшее время, мы с ней ознакомимся и тогда сможем понимать, в каких турнирах могут участвовать наши сборные. Здесь необходимо понимать и другую составляющую: если турнир проходит на территории недружественных стран, оформление виз может занять определённое время. Мягко скажем, будут нюансы, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.