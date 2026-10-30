«Сумасшедшая новость!» Сушинский — о решении CAS допустить сборную России до соревнований

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Сумасшедшая новость! Наконец-то разум восторжествовал. 100% будет тяжело вернуться. Мы многое потеряли — международных игр практически не было. Конечно, не ждал бы чего-то серьёзного в первые годы. Надо постепенно возвращать турнир четырёх: Швеция, Финляндия, Чехия. И начинать с европейских турниров, а дальше идти постепенно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

О допуске национальных команд России ранее сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.