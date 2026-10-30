Вячеслав Быков прокомментировал решение CAS вернуть Россию в международные соревнования

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Отличная новость для наших хоккеистов и всех болельщиков нашей сборной! Всё будет хорошо, и от этого будет только польза для дальнейшего развития хоккея», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.