15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков прокомментировал решение CAS вернуть Россию в международные соревнования

Вячеслав Быков прокомментировал решение CAS вернуть Россию в международные соревнования
Комментарии

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Отличная новость для наших хоккеистов и всех болельщиков нашей сборной! Всё будет хорошо, и от этого будет только польза для дальнейшего развития хоккея», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Материалы по теме
Официально
CAS обязал ИИХФ допустить сборные России по хоккею к международным соревнованиям
Комментарии