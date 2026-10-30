«Надеемся на конструктивное взаимодействие с ИИХФ». Ротенберг — о допуске сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Решение CAS — важный шаг для всего российского хоккея. Мы всегда говорили, что наши сборные должны играть на международной арене, а сильнейшие должны встречаться с сильнейшими. От этого выигрывает весь мировой хоккей.

Хочу выразить особую благодарность помощнику президента Российской Федерации Алексею Дюмину, министру спорта и главе ОКР Михаилу Дегтярёву, администрации Президента РФ, Министерству спорта, Олимпийскому комитету России, Федерации хоккея России, команде юристов и всем, кто проделал большую работу ради этого решения.

Все эти годы мы продолжали развивать наш хоккей, готовить молодых игроков, сохранять систему сборных. У нас талантливое поколение хоккеистов, которое заслуживает возможности бороться за медали чемпионатов мира.

Впереди ещё много работы по реализации решения CAS. Надеемся на конструктивное взаимодействие с ИИХФ. Наша задача — быть готовыми к возвращению в любой момент. Россия — великая хоккейная держава, и международный хоккей без нашей сборной не может быть полноценным», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.