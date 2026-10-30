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Губерниев — о решении CAS в пользу хоккеистов: всегда говорил — их надо таскать по судам

Губерниев — о решении CAS в пользу хоккеистов: всегда говорил — их надо таскать по судам
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Абсолютно здравое решение. Я всегда говорил, что их надо таскать по судам, потому что позиция у них слабая. Она притянута за уши. Теперь посмотрим, как это можно будет реализовать на деле с учётом виз и прочих проблем, которые существуют. Давайте думать о том, как нам вернуться практически: чтобы хоккеистам давали визы, чтобы страны Скандинавии, помимо Канады и США, нас принимали. Чтобы не было проблем с логистикой. Дегтярёв говорил про спортивную наступательную юридическую операцию — это работает. Мы их должны затаскать по судам. Суд будет принимать соответствующее решение в нашу пользу, по-другому быть не может. А дальше уже практические моменты восстановления спорта», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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