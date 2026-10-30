CAS выступил с заявлением о допуске сборных России по хоккею на международную арену

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) выступила с заявлением о допуске сборных России по хоккею на международную арену.

«В этом году CAS получил три отдельные апелляции от Федерации хоккея России (ФХР) на решения Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), касающиеся участия российских команд в соревнованиях ИИХФ и участия ФХР в Конгрессе ИИХФ. Сегодня CAS удовлетворил одну из этих апелляций, и ИИХФ обязана разрешить участие российских команд в следующих соревнованиях:

• Молодёжный чемпионат мира, Канада, 26 декабря 2026 – 5 января 2027.

• Чемпионат мира среди юниорок (до 18 лет), Чехия, 8 – 16 января 2027.

• Чемпионат мира среди юниоров (до 18 лет), США, 22 апреля – 2 мая 2027.

• Чемпионат мира среди мужчин, Германия, 14 – 30 мая 2027.

• Чемпионат мира среди женщин, Канада, ноябрь 2027.

ФХР и ИИХФ согласились пропустить внутренние инстанции и передать дело напрямую в CAS для вынесения окончательного решения. Соответственно, ФХР подала апелляцию в CAS на решение Совета ИИХФ, и дело было заслушано лично в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария) 23 и 26 октября 2026 года.

Арбитражная панель CAS в составе г-на Джулио Палермо в качестве председателя (Италия), г-на Исмаила Селима (Египет) и г-на Марка Ховелла (Великобритания) пришла к выводу, что аргументы ИИХФ касательно безопасности и других опасений не были подкреплены достаточными доказательствами. Они отметили, что дисциплинарный совет ИИХФ уже признавал эти доказательства недостаточными для установления юридических требований для недопуска. Панель единогласно пришла к выводу, что в свете применимых регламентов ИИХФ только обоснованные опасения по поводу безопасности могут перевесить право спортсменов конкретной национальности участвовать в соревнованиях. В связи с этим апелляция была удовлетворена.

Панель отменила решение совета ИИХФ с немедленным вступлением в силу, но не предписала альтернативных мер, таких как нейтральный статус, и не обсуждала организационные последствия, поскольку они не запрашивались и не являлись предметом апелляции. Данное решение CAS является только резолютивной частью (Operative only), мотивировочная часть последует позже (CAS/A/12753)», — сказано в заявлении CAS.