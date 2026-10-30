Плющев — о решении CAS допустить Россию: это просто так не отпустят, будут вставлять шипы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Победа, в которой за ценой не постоим (смеётся). Каким бы ни был допуск до международных соревнований, не думаю, что всё пройдёт гладко. Тем не менее, если CAS принял решение, это юридическая норма, которая обжалованию не подлежит. Я не знаю, что будут делать все эти мерзопакостные страны, которые корчат из себя великие хоккейные державы. Не знаю, что они будут придумывать. Однако я не вижу, что они эту ситуацию просто так отпустят. Думаю, они будут искать какие-то причины, рогатки, чтобы нам вставить лишние шипы. Само по себе явление приятное, лёд тронулся. Главное, чтобы мы соответствовали международному уровню, который хотели бы видеть», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.