Кожевников: шавки, скунсы — чехи, шведы, финны, латвийцы — вставляют России палки в колёса

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«С одной стороны, новость очень хорошая, но нужно держать ухо востро. Все эти шавки и скунсы – чехи, шведы, финны, латвийцы – вставляют и будут вставлять нам палки в колёса. Они же всё делают так, как им говорят хозяева сверху. Посмотрите, в том же руководстве ИИХФ их достаточно. И они уже недовольны, что нас вернули на международную арену!

Будем надеяться на нового президента ИИХФ, немца Франца Райндля. Я его помню ещё хоккеистом, мы с ним пересекались. Отдельно хочется похвалить и поблагодарить за отличную работу наше Министерство спорта, Федерацию хоккея России, юристов и всех, кто работал и продавливал это решение. Лёд наконец-то тронулся. Это радость для всего нашего спорта, для ребят и девушек! Но, повторюсь, работы впереди ещё много», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.