«Фишка обалденная!» Кожевников предложил организовать матч России с США или Канадой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предложил организовать матч сборной России с командами США или Канады.

«Это решение даст отличный эмоциональный подъём для всего нашего хоккея. И для молодёжи, и для взрослых ребят, и для девушек. Считаю, что сборной России нужно провести матч с США или Канадой, чтобы показать, что мы вернулись и мы на месте, на международной арене! Фишка обалденная! Может, сперва организовать такую встречу на уровне молодёжных или юниорских сборных», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее Кожевников оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.