«Не буду делать заявлений». Люк Тардиф — о допуске сборной России на международную арену

Бывший президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф не стал комментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборной России до международных турниров.

«Пожалуйста, задавайте вопросы новому президенту ИИХФ. Я больше не буду делать никаких заявлений», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.